***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.11.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1530 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Basvuru_Formu.pdfEK: 2 SEKFA_İhraçBelgesi_ve_Ekleri_31122019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806622BIST