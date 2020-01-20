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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.01.2020 18:03
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 83.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 83.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 16.01.2020 tarih ve 6/85 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_İhraç Belgesi_ve_Ekleri.pdf
EK: 2 SEKFA_Basvuru_Formu .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813597


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RYSAS 8,85 42.606.314 % 19,92  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6665 7,7049 % 0,33  
Frank 6,0808 6,1174 % 0,34  
Riyal 1,5720 1,5798 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 3,70  
Altın Gr. 297 297 2,03  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
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