***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Şeker Faktoring A.Ş. Denizli Şubesi'nin, Saraylar Mah. İzmir Bulvarı No 51/A Merkezefendi / DENİZLİ adresine taşınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799135BIST