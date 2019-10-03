***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.10.2019 09:41
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimizce ihraç edilen 538 gün vadeli kupon ödemeli TRSSKFHA1917 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 538
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) Gösterge dönem faizi+%1,1219
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSKFHA1917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.01.2018
Satışa Başlanma Tarihi 04.07.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.07.2018
Vade Başlangıç Tarihi 05.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 5,71 22,9 24,95 713.750 Evet
2 03.01.2019 02.01.2019 03.01.2019 7,1 28,48 31,67 887.500 Evet
3 04.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 5,72 22,94 25 715.000 Evet
4 04.07.2019 03.07.2019 04.07.2019 6,25 25,07 27,53 781.250 Evet
5 03.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 5,61 22,5 24,47 701.250 Evet
6 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 4,05 17,81 19,08
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 12.500.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilen 538 gün vadeli kupon ödemeli TRSSKFHA1917 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789747
BIST