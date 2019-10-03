***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizce ihraç edilen 538 gün vadeli kupon ödemeli TRSSKFHA1917 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.12.2019Vade (Gün Sayısı) 538Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) Gösterge dönem faizi+%1,1219Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSKFHA1917Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.01.2018Satışa Başlanma Tarihi 04.07.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 04.07.2018Vade Başlangıç Tarihi 05.07.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 5,71 22,9 24,95 713.750 Evet2 03.01.2019 02.01.2019 03.01.2019 7,1 28,48 31,67 887.500 Evet3 04.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 5,72 22,94 25 715.000 Evet4 04.07.2019 03.07.2019 04.07.2019 6,25 25,07 27,53 781.250 Evet5 03.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 5,61 22,5 24,47 701.250 Evet6 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 4,05 17,81 19,08Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 12.500.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizce ihraç edilen 538 gün vadeli kupon ödemeli TRSSKFHA1917 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789747BIST