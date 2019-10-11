***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFHE1918 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 234.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.10.2019Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,42Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFHE1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000İhraç Fiyatı 0,94921Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.10.2019Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 67.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 84 gün vadeli,TRFSKFHE1918 ISIN kodlu, 67.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Satış_Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792607BIST