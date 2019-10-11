***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 14:49
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFHE1918 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 234.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,42
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFHE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000
İhraç Fiyatı 0,94921
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2019
Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 67.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 84 gün vadeli,TRFSKFHE1918 ISIN kodlu, 67.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Satış_Sonuçları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792607
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