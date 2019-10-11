***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 103 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 142.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.01.2020Vade (Gün Sayısı) 103Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,27Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFH12022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.510.500İhraç Fiyatı 0,96069Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.01.2020Kayıt Tarihi 21.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 7.510.500Ek Açıklamalar103 gün vadeli 7.510.500 TL nominal tutarlı halka arz edilerek yapılan iskontolu finansman bonosu ihracımız tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792609BIST