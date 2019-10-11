***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 14:51
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 103 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 142.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 103
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,27
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFH12022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.510.500
İhraç Fiyatı 0,96069
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.01.2020
Kayıt Tarihi 21.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 7.510.500
Ek Açıklamalar
103 gün vadeli 7.510.500 TL nominal tutarlı halka arz edilerek yapılan iskontolu finansman bonosu ihracımız tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Satış Sonuçları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792609
BIST