***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 14:52
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 115 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncell 20.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 142.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 115
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,23
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFH22021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.814.900
İhraç Fiyatı 0,95631
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.814.900
Ek Açıklamalar
115 gün vadeli 22.814.900 TL nominal tutarlı halka arz edilerek yapılan iskontolu finansman bonosu ihracımız tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Satış Sonuçları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792610
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