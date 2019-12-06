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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.12.2019 14:03
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFHA1912 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 142.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,94095
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.12.2019
Kayıt Tarihi 05.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 119 gün vadeli, TRFSKFHA1912 ISIN kodlu, 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802267


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DENCM 7,99 22.400.182 % 15,97  
GLRYH 2,20 24.498.475 % 14,58  
FMIZP 33,68 27.296.137 % 14,09  
BOSSA 9,28 35.657.680 % 11,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5445 7,5823 % 0,01  
Frank 5,7966 5,8315 % -0,07  
Riyal 1,5324 1,5401 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -11,89  
Altın Gr. 272 272 -1,09  
Cumhuriyet 1.804 1.831 -2,00  
Tam 1.793 1.839 -3,41  
Yarım 867 890 -1,65  
Çeyrek 435 445 -0,82  
Gümüş.Ons 16,80 16,81 -0,17  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
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