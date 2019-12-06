***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.12.2019 16:02
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 82.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 117
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12.40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH42011
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,96177
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.04.2020
Kayıt Tarihi 31.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802305
BIST