***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 82.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.04.2020Vade (Gün Sayısı) 117Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12.40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH42011Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,96177Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.04.2020Kayıt Tarihi 31.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802305BIST