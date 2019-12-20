***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 17:19
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 82.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH32020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertipışa Başlanma Tarihi 19.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,9699
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.03.2020
Kayıt Tarihi 24.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Ek Açıklamalar
91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804613
BIST