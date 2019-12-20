***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 82.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.03.2020Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,32Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH32020Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertipışa Başlanma Tarihi 19.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,9699Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.03.2020Kayıt Tarihi 24.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Ek Açıklamalar91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804613BIST