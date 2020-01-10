***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH12014 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 142.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,31Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFH12014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.982.800İhraç Fiyatı 0,96511Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2020Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.982.800Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz tarafından ihraç edilen 91 gün vadeli, TRFSKFH12014 ISIN kodlu, 32.982.800 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar91 gün vadeli 32.982,800 TL nominal tutarlı halka arz edilerek yapılan iskontolu finansman bonosu ihracımız tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811657BIST