***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2020 11:38
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 82.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,57
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH52010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000
İhraç Fiyatı 0,96492
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.05.2020
Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.000.000
Ek Açıklamalar
119 gün vadeli 32.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811658
BIST