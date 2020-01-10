***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 82.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.05.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH52010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000İhraç Fiyatı 0,96492Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.05.2020Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.000.000Ek Açıklamalar119 gün vadeli 32.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811658BIST