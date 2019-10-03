***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2019 16:30
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sinan SAKA Müdür 03.03.2014 0212 292 74 10-230 sinan.saka@sekerfactoring.com
Kemal ÇAKMAK Mali İşler ve Muhasebe-Yönetmen 01.05.2008 0212 292 74 10 -216 kemal.cakmak@sekerfactoring.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789969
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