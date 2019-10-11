***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2019 14:52
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kuponlu Tahvil 05.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.08.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792611
BIST
15:5299.766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 985,84
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.766
En Düşük
98.776
15:525,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0281
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
15:526,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4914
En Düşük
6,4139
15:52279,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,61
|Açılış
|: 279,70
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,47