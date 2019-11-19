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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.11.2019 16:21
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayhan KOÇ Mali İşler ve Muhasebe Birim Müdürü 02.11.2019 0212 292 74 10-206 ayhan.koc@sekerfactoring.com
Kemal ÇAKMAK Mali İşler ve Muhasebe-Yönetmen 01.05.2008 0212 292 74 10 -216 kemal.cakmak@sekerfactoring.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799652


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 1,48 248.974.501 % 16,54  
MARKA 0,92 9.963.106 % 15,00  
MTRYO 1,81 13.250.421 % 14,56  
OYLUM 4,07 15.432.515 % 12,74  
RHEAG 0,92 18.380.335 % 10,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3776 7,4146 % -0,45  
Frank 5,7459 5,7806 % -0,64  
Riyal 1,5195 1,5272 % -0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.470 -2,10  
Altın Gr. 270 270 -1,63  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.784 1.829 -6,61  
Yarım 862 885 -3,20  
Çeyrek 432 442 -1,59  
Gümüş.Ons 17,10 17,14 0,07  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 61,76 61,76 -0,68  
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