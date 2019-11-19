***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAyhan KOÇ Mali İşler ve Muhasebe Birim Müdürü 02.11.2019 0212 292 74 10-206 ayhan.koc@sekerfactoring.comKemal ÇAKMAK Mali İşler ve Muhasebe-Yönetmen 01.05.2008 0212 292 74 10 -216 kemal.cakmak@sekerfactoring.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799652BIST