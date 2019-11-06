***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.11.2019 14:37
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK22033
Nominal Değer (TL)
27.926.800
Vade Başlangıç Tarihi
06/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/11/2019
Vadesi (Gün)
107
İtfa Tarihi
21/02/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796890
BIST
15:04101.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 824,98
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:045,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:046,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:04274,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,37
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3918
|7,4288
|% 0,05
|
|Frank
|5,7679
|5,8027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5297
|1,5374
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,61
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,83
|
|Yarım
|877
|900
|-2,33
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|-0,28
|
Seans Raporu
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15:18SNGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 184, 840 adet işlem
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15:16AVGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 639, 808 adet işlem
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15:15DOKTA
Yüzde 6.67 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 574 adet işlem
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15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 986, 79 artarak (% 0.80 ) 125, 089
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15:14XU100
Endeks 101, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 4, 891.00 milyon TL de