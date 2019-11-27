***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.11.2019 14:35
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK12034
Nominal Değer (TL)
16.507.800
Vade Başlangıç Tarihi
27/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/11/2019
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
29/01/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800608
BIST
15:44106.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 176,40
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
15:445,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
15:446,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
15:44270,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 270,12
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,81
|125.500.858
|% 18,72
|
|UNYEC
|3,87
|32.916.224
|% 14,84
|
|SANFM
|2,64
|5.426.106
|% 10,46
|
|AFYON
|5,25
|123.175.685
|% 10,06
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|VAKFN
|2,52
|22.850.248
|% -7,01
|
|IHEVA
|2,13
|293.768
|% -6,99
|
|DIRIT
|1,09
|7.872.882
|% -6,03
|
|INTEM
|8,35
|22.745.796
|% -5,65
|
|MTRYO
|2,55
|722.722
|% -4,49
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|GARAN
|10,05
|191.200.010
|% 0,40
|
|ASELS
|18,75
|181.646.844
|% -0,48
|
|TUPRS
|122,50
|169.473.687
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,48
|129.852.813
|% 0,00
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,36
|158.020.735
|% 1,36
|
|KARSN
|1,42
|77.529.731
|% 2,90
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4004
|7,4376
|% 0,16
|
|Frank
|5,7508
|5,7854
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,49
|
|Yarım
|862
|884
|2,66
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,20
|
Seans Raporu
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16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 151, 49 artarak (% 0.12 ) 130, 611
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16:00XU100
Endeks 106, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 5, 880.00 milyon TL de
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16:00BOLUC
Yüzde 5.08 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 772, 879 adet işlem
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15:58ULAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 288 adet işlem
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15:57LINK
Yüzde 4.98 oranında artışla 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 873 adet işlem