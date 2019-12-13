***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.12.2019 10:42
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK32032
Nominal Değer (TL)
38.988.400
Vade Başlangıç Tarihi
13/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/12/2019
Vadesi (Gün)
105
İtfa Tarihi
27/03/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803310
BIST
12:07111.220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.105,22
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:075,7849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:076,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:07273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,88
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.429.833
|% 14,75
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.633.082
|% 10,19
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|13.119.899
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.492.083
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,37
|12.927.921
|% -8,67
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|509.983.685
|% 0,43
|
|GARAN
|10,79
|173.610.938
|% 1,98
|
|ASELS
|19,69
|169.146.932
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|KRDMD
|2,46
|137.979.978
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|77.050.366
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.673.137
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.562.432
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7279
|7,7666
|% 1,56
|
|Frank
|5,8600
|5,8953
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5375
|1,5452
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|2,28
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-10,50
|
|Yarım
|873
|896
|-5,07
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|