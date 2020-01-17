***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.01.2020 17:12
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK42015
Nominal Değer (TL)
31.516.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/01/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
17/04/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813416
BIST
17:29121.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 110,70
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:295,8922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0353
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:296,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:29294,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,27
|Açılış
|: 294,88
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.756.265
|% 18,79
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|DERIM
|9,19
|25.150.261
|% 15,89
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.071.565
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|1.834.440.120
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,80
|513.792.453
|% -2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|326.169.321
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.456.450
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.394.454
|% 2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6635
|7,7019
|% 0,38
|
|Frank
|6,0624
|6,0989
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5662
|1,5740
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,66
|
|Altın Gr.
|294
|295
|1,90
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,35
|
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