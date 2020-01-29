***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.01.2020 11:28
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK52022
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
31/01/2020
Vadesi (Gün)
114
İtfa Tarihi
22/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815000
BIST
13:54120.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 643,09
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:545,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0127
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:546,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:54300,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,80
|Açılış
|: 300,58
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.054.624
|% 14,94
|
|DESA
|5,16
|25.878.655
|% 12,66
|
|AFYON
|7,73
|309.008.408
|% 12,35
|
|KRSTL
|2,35
|297.121.146
|% 10,85
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,76
|15.188.990
|% -15,74
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,18
|727.991.022
|% 0,07
|
|ISFIN
|4,50
|468.929.371
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,90
|436.281.577
|% 0,35
|
|PETKM
|4,09
|331.623.506
|% 0,00
|
|ASELS
|23,46
|318.989.208
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,90
|436.281.577
|% 0,35
|
|KRSTL
|2,35
|297.121.146
|% 10,85
|
|ISGYO
|1,88
|246.833.904
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,50
|468.929.371
|% 3,21
|
|PETKM
|4,09
|331.623.506
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7176
|7,7563
|% 0,07
|
|Frank
|6,0784
|6,1150
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5811
|1,5891
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|2,30
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|59,26
|59,26
|0,45
|