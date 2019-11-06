***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler23 45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87 64.984Yeni Bakiye23 45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87 64.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.431 11 9.442Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.000 1 -430 4.571Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 -1.098 -164 13 -1.085Kar Dağıtımı23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.089 0 -5.089 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.089 0 -5.089 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 12.536 0 31 0 0 151 0 13.681 -9.159 9.431 111 77.912Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Yeni Bakiye23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.431 11 -8.420Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50 50Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.296 -180 -4.116 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.296 -180 -4.116 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 17.977 -10.425 -8.431 148 75.816Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 60.796 18.984FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ60.796 18.984Finansal Kiralama Gelirleri38.326 10.848Faaliyet Kiralaması Gelirleri22.470 8.136FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -73.209 -25.123Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-37.246 -12.855Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.187 -334İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-31.293 -10.811Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.483 -1.123BRÜT KAR (ZARAR)-12.413 -6.139ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -20.894 -6.987Personel Giderleri-6.393 -2.150Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-143 -37Genel İşletme Giderleri-14.358 -4.800BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-33.307 -13.126DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 111.795 38.061Bankalardan Alınan Faizler162 62Türev Finansal İşlemler Karı403 0Kambiyo İşlemleri Karı98.047 33.989Diğer13.183 4.010KARŞILIK GİDERLERİ33 -3.806 -2.064Özel Karşılıklar-3.806 -2.141Diğer0 77DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -86.582 -35.146Türev Finansal İşlemlerden Zarar-153 0Kambiyo İşlemleri Zararı-85.886 -35.358Diğer-543 212NET FAALİYET KARI (ZARARI)-11.900 -12.275BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.900 -12.275SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 3.480 2.399Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13 3.480 2.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-8.420 -9.876DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-8.420 -9.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 11 17Ana Ortaklık Payları-8.431 -9.893Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,16900000 -0,19800000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,16900000 -0,19800000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-24.056Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri49.372Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-78.132Elde Edilen Diğer Kazançlar25.245Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 664Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.393Diğer-14.812Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim27.327Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış25.493Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-732Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.449Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)36.257Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.716Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-26.526Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.271YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-12.505Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.952Diğer-20Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.573FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit604.720Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-606.047Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.327Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi38Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.591Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.782Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 8.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-8.420DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.420Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 852 7.339 8.191GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 8.228 0 8.228GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 180.739 277.035 457.774Kiralama İşlemleri (Net)131.353 277.035 408.388Finansal Kiralama Alacakları183.285 315.905 499.190Faaliyet Kiralaması Alacakları888 747 1.635Kazanılmamış Gelirler (-)-52.820 -39.617 -92.437Takipteki Alacaklar94.363 0 94.363Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-44.977 0 -44.977ORTAKLIK YATIRIMLARI8 245 1 246İştirakler (Net)245 1 246MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 109.116 0 109.116MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 24 0 24YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 15.000 0 15.000CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 2.628 0 2.628ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 15.701 0 15.701DİĞER AKTİFLER14 5.051 858 5.909ARA TOPLAM337.584 285.233 622.817SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 790 0 790Satış Amaçlı790 0 790VARLIKLAR TOPLAMI338.374 285.233 623.607YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 161.728 148.973 310.701FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 16.356 0 16.356İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 206.470 0 206.470GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0KARŞILIKLAR20 1.021 0 1.021Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı922 0 922Diğer Karşılıklar99 0 99CARİ VERGİ BORCU21 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU13 5.346 0 5.346SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER22 6.988 909 7.897ARA TOPLAM397.909 149.882 547.791SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR75.816 0 75.816Ödenmiş Sermaye23 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri23 13.666 0 13.666Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130Diğer Sermaye Yedekleri12.536 0 12.536Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler12.730 0 12.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler151 0 151Kar Yedekleri24 17.977 0 17.977Yasal Yedekler7.778 7.778Olağanüstü Yedekler10.199 0 10.199Kar veya Zarar-18.856 0 -18.856Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 -10.425 0 -10.425Dönem Net Kâr veya Zararı-8.431 0 -8.431Kontrol Gücü Olmayan Paylar26 148 148YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI473.725 149.882 623.607Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR38 831.337 1.439.958 2.271.295VERİLEN TEMİNATLAR27 89.048 1.080 90.128TAAHHÜTLER27 615 1.200 1.815Cayılabilir Taahhütler615 1.200 1.815Kiralama Taahhütleri615 1.200 1.815Finansal Kiralama Taahhütleri615 1.200 1.815TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27 0 0 0EMANET KIYMETLER17.820 4.432 22.252NAZIM HESAPLAR TOPLAMI938.820 1.446.670 2.385.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797065BIST