***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi13/11/2019Açıklamalar01.01.2019 - 30.09.2019 Dönemine ait Gelir İdaresi'ne verilen Kurumlar Geçici Vergi bildirimidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798742BIST