***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecektir. Referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809507BIST