***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
30.10.2019 10:15
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29.08.2019 tarih ve 47/1073 karar sayısı ile onaylanan 250.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795289
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|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
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|FENER
|16,15
|265.638.998
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|
|KLMSN
|13,22
|41.432.791
|% 12,89
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|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
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|BERA
|2,72
|25.101.940
|% 10,57
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|SANEL
|3,25
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|EGCYH
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|% -9,09
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|RALYH
|6,50
|395.240
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|
|DENIZ
|23,90
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|% -7,00
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
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|THYAO
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|ISFIN
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|GARAN
|9,34
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|FENER
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|AKBNK
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|% -0,99
|
|ISFIN
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|% -0,74
|
|IHLGM
|0,73
|80.399.230
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,19
|49.972.680
|% -2,46
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3620
|7,3990
|% 0,02
|
|Frank
|5,7503
|5,7850
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5233
|1,5310
|% -0,13
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.493
|1.494
|5,80
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,90
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|4,16
|
|Yarım
|878
|901
|2,01
|
|Çeyrek
|440
|450
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,47
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