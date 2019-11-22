***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
22.11.2019 12:35
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.11.2019 tarih ve 65/1454 karar sayısı ile onaylanan 218.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800080
BIST
16:49106.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -569,75
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:495,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0182
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7179
En Düşük
5,6924
16:496,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:49270,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,64
|Açılış
|: 270,16
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,22
|42.961.594
|% 19,35
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.919.781
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,00
|97.288.837
|% -11,50
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.265.600
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.666.686
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.924.327
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.951.760
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.908.797
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.843.783
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.481.697
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.475.774
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3289
|7,3657
|% -0,07
|
|Frank
|5,7246
|5,7591
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|2,93
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TKFEN, PGSUS
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -649, 97 kaybederek (% -0.63 ) 101, 967
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, TKURU, MRSHL
-
17:02
PNSUT, UFUK, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
MGROS, UZERB, MSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında