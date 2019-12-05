***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2019 18:07
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.11.2019 tarih ve 65/1454 karar sayısı ile onaylanan 218.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802100
BIST
18:05108.659
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En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
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|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
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|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
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|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
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|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
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|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
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|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
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|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
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|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
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|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
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|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5431
|7,5809
|% 0,40
|
|Frank
|5,8000
|5,8349
|% 0,14
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|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,01
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,23
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
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|Gümüş.Ons
|16,94
|16,98
|0,10
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|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
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|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,45
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