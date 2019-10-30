***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
30.10.2019 10:16
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29.08.2019 tarih ve 47/1073 karar sayısı ile onaylanan 250.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 25.000.000 TL nominal değerli 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracına ilişkin onaylanan Özet ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795291
BIST
14:3399.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -345,68
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.510
En Düşük
98.504
14:335,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:336,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:33275,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,56
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|KLMSN
|13,20
|41.544.379
|% 12,72
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|SNPAM
|4,27
|3.215.879
|% 12,07
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,10
|6.291.178
|% -6,23
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|AKBNK
|7,03
|197.934.501
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.445.053
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|52.386.698
|% -1,64
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3615
|7,3985
|% 0,01
|
|Frank
|5,7482
|5,7829
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5229
|1,5306
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,54
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,53
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|2,92
|
|Yarım
|878
|900
|1,41
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|-0,40
|