***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.11.2019 tarih ve 65/1454 karar sayısı ile onaylanan 218.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 20.000.000 TL nominal değerli 161 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 45.000.000 TL nominal değerli (talep gelmesi halinde ihraç büyüklüğü 55.000.000 TL nominal tutara artırılacaktır) borçlanma aracına ilişkin onaylanan Özet ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802102BIST