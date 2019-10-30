***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29.08.2019 tarih ve 47/1073 karar sayısı ile onaylanan 250.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 25.000.000 TL nominal değerli 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracına ilişkin onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795290BIST