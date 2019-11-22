***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.11.2019 12:35
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.11.2019 tarih ve 65/1454 karar sayısı ile onaylanan 218.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 40.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal değerli (talep gelmesi halinde ihraç büyüklüğü 90.000.000 TL nominal tutara artırılacaktır) borçlanma aracına ilişkin onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800081
BIST
16:49106.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -569,75
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:495,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0182
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7179
En Düşük
5,6924
16:496,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:49270,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,64
|Açılış
|: 270,16
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.618.696
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.875.286
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.012.171
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.736.650
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.307.252
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3269
|7,3636
|% -0,10
|
|Frank
|5,7248
|5,7593
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|3,42
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
|
Seans Raporu
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16:59OYAYO
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16:56XU030
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