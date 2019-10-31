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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

31.10.2019 15:22
GÜNCEL HABERLER

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1073 sayılı kararı ile onaylanan 250.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 25.000.000 TL nominal değerli 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal finansman bonolarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 30.10.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden halka arz edilecek 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %13,60, yıllık bileşik faiz oranı %14,36 ve nihai fiyatı 97,387 TL seviyesine, 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %13,85, yıllık bileşik faiz oranı %14,54 ve nihai fiyatı 96,098 TL seviyesine revize edilmiştir.
Bu bağlamda 30.10.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,
4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi,
4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi,
5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,
5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile
KAP'ta yayınlanan Özet'in,
3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %13,60, yıllık bileşik faiz oranı %14,36 ve nihai fiyatı 97,387 TL seviyesine ve 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %13,85, yıllık bileşik faiz oranı %14,54 ve nihai fiyatı 96,098 TL seviyesine revize edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795826


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