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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

09.12.2019 17:42
GÜNCEL HABERLER


e onaylanan 218.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 20.000.000 TL nominal değerli 161 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 45.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde 55.000.000 TL nominal değere artırılacak) finansman bonolarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 05.12.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden halka arz edilecek 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,60, yıllık bileşik faiz oranı %12,09 ve nihai fiyatı 96,771 TL seviyesine, 161 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,85, yıllık bileşik faiz oranı %12,24 ve nihai fiyatı 95,033 TL seviyesine revize edilmiştir.
Bu bağlamda 05.12.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,
4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi,
4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi,
5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,
5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile
KAP'ta yayınlanan Özet'in,
3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,60, yıllık bileşik faiz oranı %12,09 ve nihai fiyatı 96,771 TL seviyesine ve 161 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,85, yıllık bileşik faiz oranı %12,24 ve nihai fiyatı 95,033 TL seviyesine revize edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802661


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