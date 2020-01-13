***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih ve 65/1454 sayılı kararı ile onaylanan 218.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 23.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 20.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 43.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde 50.000.000 TL nominal değere artırılacak) finansman bonolarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 10.01.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden halka arz edilecek 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,00, yıllık bileşik faiz oranı %11,46 ve nihai fiyatı 97,331 TL seviyesine, 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,15, yıllık bileşik faiz oranı %11,47 ve nihai fiyatı 94,925 TL seviyesine revize edilmiştir.Bu bağlamda 10.01.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi,4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi,5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ileKAP'ta yayınlanan Özet'in,3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,00, yıllık bileşik faiz oranı %11,46 ve nihai fiyatı 97,331 TL seviyesine ve 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,15, yıllık bileşik faiz oranı %11,47 ve nihai fiyatı 94,925 TL seviyesine revize edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812087BIST