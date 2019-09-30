***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 18:18
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz' in Genel Müdürü Burak Latif LATİFOĞLU, 30.09.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük ile ilgili imza yetkileri kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789283
BIST
11:07104.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -331,33
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:075,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0365
|Açılış
|: 5,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6868
En Düşük
5,6420
11:076,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,1954
En Düşük
6,1495
11:07266,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,65
|Açılış
|: 266,77
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73