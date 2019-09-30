***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz' in Genel Müdürü Burak Latif LATİFOĞLU, 30.09.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük ile ilgili imza yetkileri kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789283BIST