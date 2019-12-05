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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.12.2019 18:03
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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Egeli & Co tarafından Şeker Finansal Kiralama  aleyhine İstanbul 14. Asliye ticaret Mahkemesi'nin 2018/604 E. sayılı dosyası ile açılan  2017 Yılı Olağan Genel Kurul'u toplantısında alınan kararların iptali davasının 05.12.2019 tarihli celsesinde
1- Davacının hukuki yararı bulunmadığından dava şartının yokluğu nedeniyle davanın reddine,
2- Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,
Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verilmiştir.
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802099


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SMART 11,96 117.862.226 % 19,96  
FONET 8,00 86.586.863 % 19,94  
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