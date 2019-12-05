***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEgeli & Co tarafından Şeker Finansal Kiralama aleyhine İstanbul 14. Asliye ticaret Mahkemesi'nin 2018/604 E. sayılı dosyası ile açılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'u toplantısında alınan kararların iptali davasının 05.12.2019 tarihli celsesinde1- Davacının hukuki yararı bulunmadığından dava şartının yokluğu nedeniyle davanın reddine,2- Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verilmiştir.Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802099BIST