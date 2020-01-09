***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2020 17:45
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 07.01.2020 tarihli celsesinde, dosyaya gelen evrakları incelemek üzere vekil ve müdafilere gelecek celseye kadar süre verilmesine, tüm dosyanın vergi, muhasebe ve yeminli mali müşavir hususlarında uzman bilirkişi listesinde yer alan 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilerek iddianamede anlatılan eylemler hususunda bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma günü 05.05.2020 tarihine saat 09:30'e bırakılmıştır.
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811104
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0454
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8570
18:056,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0486
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5075
18:05292,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,26
|Açılış
|: 292,75
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,45
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.474.773
|% -3,96
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6431
|7,6814
|% -1,09
|
|Frank
|6,0118
|6,0480
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5596
|1,5674
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-8,20
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|-0,05
|
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH