***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 07.01.2020 tarihli celsesinde, dosyaya gelen evrakları incelemek üzere vekil ve müdafilere gelecek celseye kadar süre verilmesine, tüm dosyanın vergi, muhasebe ve yeminli mali müşavir hususlarında uzman bilirkişi listesinde yer alan 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilerek iddianamede anlatılan eylemler hususunda bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma günü 05.05.2020 tarihine saat 09:30'e bırakılmıştır.Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811104BIST