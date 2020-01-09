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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.01.2020 17:45
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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. aleyhine açmış olduğumuz 08.08.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali davasının görüldüğü İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/55 E. sayılı dosyasının 09.01.2020 tarihli celsesinde,
.Taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları delilleri sunmaları için 2 haftalık kesin süre verilmesine,
.SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazılarak davacı şirketin davalı şirketteki hisse durumlarının bildirilmesinin istenmesine,
.Davacı tarafın genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması talebinin TTK 449 ve HMK 389 maddeleri gereğince yaklaşık ispat şartının yokluğu ve ileride telafisi imkansız zarar doğma ihtimali söz konusu olmadığından reddine,
.Davacının iddiası, davalının savunması ve tüm dosya kapsamında göre 2 mali müşavir ve bir şirketler hukuku alanında uzman bilirkişi heyetine tevdii ile mali müşavir tarafından davalı şirketin ticari defter ve kayıtları üzerinde inceleme yapılmasına incelemenin 31.01.2020 tarihinde saat 10:00'a verilmesine,
.Bilirkişi heyetinin celse arasında resen mahkemece seçilmesine, inceleme gününün bilirkişilere tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan gider avansından karşılanmasına,
.Davalı tarafa bilirkişi incelemesinde esas olmak üzere ticari defter, kayıt ve belgelerin inceleme günü ve saatinde ibraz edilmesine, hazırla etmedikleri takdirde defter ve belgelerin ibrazından kaçınmış sayılacaklarına,
.Bilirkişilere gerektiğinde HMK'nın 218. Maddesi gereğince mahallinde inceleme yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
Duruşma günü, 09.04.2020 tarihine saat 13:40'a bırakılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811105


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