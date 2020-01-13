***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.01.2020 tarih ve 2020/002 nolu yönetim kurulu kararı ileGenel Müdür Yardımcılığı görevine Rahime Özlem Baysal'ın atanmasına, kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, aynı zamanda Genel Müdürlüğe vekalet etmesine, özlük haklarının tespiti ve uygulanması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812179BIST