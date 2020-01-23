***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2020 17:55
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan Kenan Onak, Ayten Onak ve Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. aleyhine ikame ettiğimiz İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/307 E. sayılı dosyası ile görülen davanın, 23.01.2020 tarihli celsesinde davanın ve birleşen davanın reddine, Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına, Dair, hazır bulunan taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karara karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilecek istinaf dilekçesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814174
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
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|Önceki Kapanış
|: 122.747
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123.457
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122.188
18:055,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 5,9330
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|Önceki Kapanış
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5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5703
En Yüksek
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|: 6,5640
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5526
18:05298,97
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|: 0,75%
|| 2,23
|Açılış
|: 298,97
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|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7634
|7,8023
|% 0,13
|
|Frank
|6,1026
|6,1393
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|5,63
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,09
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,79
|61,79
|-1,42
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Seans Raporu
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