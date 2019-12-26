***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2019 09:58
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Likidite sağlayıcılığı kapsamında sahip olunan hisselerden 117.994 adet hisse satışı 24-25 Aralık 2019 tarihleri arasında Likidite sağlayıcılığı hizmeti aldığımız Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/12/2019 0 53.039 -53.039 4.297.234,39 4.244.195,39 % 8,59 % 8,59 % 8,49 % 8,49
25/12/2019 0 64.955 -64.955 4.244.195,39 4.179.240,39 % 8,49 % 8,49 % 8,36 % 8,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805264
BIST
11:23114.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 843,31
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:235,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:236,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:23287,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 287,21
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|GRNYO
|1,08
|5.699.031
|% -3,57
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|ASELS
|19,92
|251.889.855
|% 1,12
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.200.942
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,53
|102.520.474
|% 2,98
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|TSKB
|1,17
|45.021.980
|% 2,63
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|ALBRK
|1,47
|49.575.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6890
|7,7276
|% 0,24
|
|Frank
|6,0344
|6,0707
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|4,37
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,39
|67,39
|0,19
|