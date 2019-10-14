***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 126 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,40Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019İhraç Fiyatı 0,96342Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.02.2020Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 126 gün vadeli iskontolu 20.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793052BIST