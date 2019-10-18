***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2019 11:18
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFKE1913 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 260.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 32.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,76
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKE1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000
İhraç Fiyatı 0,9539
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.10.2019
Kayıt Tarihi 17.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFKE1913 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 32.000.000 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793887
BIST