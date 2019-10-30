***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.01.2020Vade (Gün Sayısı) 72Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,59Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019İhraç Fiyatı 0,97688Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2019Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 72 gün vadeli iskontolu 25.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795292BIST