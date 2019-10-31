***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (107 gün vadeli)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı RevizyonuYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,54Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019İhraç Fiyatı 0,96098Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2019Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019Ek Açıklamalar04-05 Kasım 2019 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %13,85, yıllık bileşik faiz oranı %14,54 ve nihai fiyatı 96,098 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795828BIST