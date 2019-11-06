***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKK1915 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 260.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 45.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.11.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,40Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFKK1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95477Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2019Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKK1915 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 50.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796873BIST