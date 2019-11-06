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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.11.2019 13:36
GÜNCEL HABERLER

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFKK1915 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 260.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 45.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,40
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFKK1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95477
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2019
Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFKK1915 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 50.000.000 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796873


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMPOL 4,23 11.029.486 % 14,95  
NUHCM 12,23 47.768.477 % 14,09  
BERA 4,15 164.532.953 % 9,21  
DOBUR 3,90 6.172.612 % 7,73  
AVGYO 1,26 58.345.884 % 7,69  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3927 7,4297 % 0,06  
Frank 5,7691 5,8038 % -0,02  
Riyal 1,5300 1,5377 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.484 -1,07  
Altın Gr. 275 275 0,37  
Cumhuriyet 1.823 1.850 -8,00  
Tam 1.815 1.860 -4,18  
Yarım 877 900 -2,02  
Çeyrek 440 450 -1,01  
Gümüş.Ons 17,40 17,43 -0,21  
Gümüş Gr. 3,24 3,24 -0,02  
B. Petrol 62,69 62,69 -0,27  
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