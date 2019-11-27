***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.11.2019 10:38
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 218.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,96
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK32016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.492.200
İhraç Fiyatı 0,96556
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.03.2020
Kayıt Tarihi 10.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 53.492.200
Ek Açıklamalar
105 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 53.492.200 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu_27112019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800576
BIST