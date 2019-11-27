***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKK1923 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.11.2019Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,27Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFKK1923Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,963Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.11.2019Kayıt Tarihi 26.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKK1923 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 60.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800605BIST