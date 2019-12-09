***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (161 gün vadeli)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonuİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 218.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,24Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019İhraç Fiyatı 0,95033Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.05.2020Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020Ek Açıklamalar11-12 Aralık 2019 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 161 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %11,85, yıllık bileşik faiz oranı %12,24 ve nihai fiyatı 95,033 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802670BIST