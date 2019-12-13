***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 161 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 218.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,24Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK52014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.011.600İhraç Fiyatı 0,95033Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.05.2020Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.011.600Ek Açıklamalar161 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 16.011.600 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803306BIST