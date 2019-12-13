***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKA1917 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.12.2019Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,73Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFKA1917Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.200.500İhraç Fiyatı 0,96502Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.12.2019Kayıt Tarihi 12.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 45.200.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKA1917 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 45.200.500 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803352BIST